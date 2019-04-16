"Однушку" в Москве можно снять за 20 тыс. рублей в месяц

Наиболее бюджетный вариант на столичном рынке аренды жилья в апреле стоит 20 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".



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Как отмечают эксперты, рейтинг самых дешевых "однушек" в Москве заняла квартира за 20 тыс. рублей. Она сдается в аренду на период с мая по ноябрь. Жилье находится на 4-м этаже 12-этажного дома на Шипиловской улице. От станции метро "Домодедовская" — 15 минут пешком. Площадь лота — 42 кв. м. Кухня — 8 кв. м.

На втором месте рейтинга стоит однокомнатная квартира с арендной ставкой в 23 тыс. рублей в месяц. Жилье располагается на Сиреневом бульваре в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" на 1-м этаже 5-этажного дома. Общая площадь - 33 кв. м. Кухня — 6 кв. м. В комнате — кровать, шкаф и письменный стол.

Почетное третье место рейтинга занимает однокомнатная квартира стоимостью 24 тыс. рублей. В аренду сдается "однушка" на предпоследнем этаже 4-этажного кирпичного дома на Нижней Первомайской улице. От станции метро "Измайловская" — 10 минут ходьбы. Правда, жилье в удовлетворительном состоянии. Собственник готов приобрести стиральную машину и установить стеклопакеты. Метраж квартиры — 33,9 кв. м. Кухня — 8 кв.м.

Фото: babyblog.ru

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