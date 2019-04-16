Наиболее бюджетный вариант на столичном рынке аренды жилья в апреле стоит 20 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании компании "ИНКОМ-Недвижимость".
Как отмечают эксперты, рейтинг самых дешевых "однушек" в Москве заняла квартира за 20 тыс. рублей. Она сдается в аренду на период с мая по ноябрь. Жилье находится на 4-м этаже 12-этажного дома на Шипиловской улице. От станции метро "Домодедовская" — 15 минут пешком. Площадь лота — 42 кв. м. Кухня — 8 кв. м.
На втором месте рейтинга стоит однокомнатная квартира с арендной ставкой в 23 тыс. рублей в месяц. Жилье располагается на Сиреневом бульваре в 15 минутах ходьбы от станции метро "Щелковская" на 1-м этаже 5-этажного дома. Общая площадь - 33 кв. м. Кухня — 6 кв. м. В комнате — кровать, шкаф и письменный стол.
Почетное третье место рейтинга занимает однокомнатная квартира стоимостью 24 тыс. рублей. В аренду сдается "однушка" на предпоследнем этаже 4-этажного кирпичного дома на Нижней Первомайской улице. От станции метро "Измайловская" — 10 минут ходьбы. Правда, жилье в удовлетворительном состоянии. Собственник готов приобрести стиральную машину и установить стеклопакеты. Метраж квартиры — 33,9 кв. м. Кухня — 8 кв.м.
Фото: babyblog.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Аренда квартир в регионах начала дорожать
Максимальная аренда элитного жилья подешевела до 550 тыс. рублей в месяц
Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной
|
Минимальная аренда московской "однушки" составила 20 тыс. руб. в месяц
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, уверен Игорь Романенко, не намерен "сдавать" Донбасс Украине.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Как повлияет заявление Трампа о Голанских высотах на развитие событий на Ближнем Востоке? Как поведет себя Израиль и как он должен себя повести? Об этом "Правде.Ру" рассказал заместитель Ассоциации российских дипломатов, бывший посол в Саудовской Аравии и бывший начальник управления международных связей аппарата Совфеда Андрей Бакланов.