В Госдуму внесен законопроект, определяющий порядок реализации программы "дальневосточного гектара" в Республике Бурятия и Забайкальском крае, пишет "Российская газета".
Сообщается, что прием заявок будет проходить в три этапа. С 1 июля 2019 года по 1 февраля 2020 года заявление смогут подать только граждане, зарегистрированные в этих регионах.
С 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года эту возможность получат граждане России, имеющие регистрацию в остальных субъектах Дальневосточного федерального округа.
С 1 августа 2020 года свое намерение получить гектар земли в двух регионах смогут выразить остальные граждане страны. Также такая возможность предоставлена лицам без гражданства, которые являются участниками государственной программы переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Это же относится и к членам их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Отмечается, что законодательная новелла разработана в связи с ранее принятым решением о включении Бурятии и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО).
Фото: moya-planeta.ru
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