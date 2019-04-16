Средняя московская семья может накопить на жилье в Питере за 4 года﻿



В Петербурге хотят запретить строительство квартир-студий / Новости от 08.11.2018 14:14

Спрос на квартиры-студии в центре Петербурга высок не только со стороны жителей Северной столицы, но и со стороны москвичей и жителей регионов, говорится в исследовании компании "Метражи". Различия заключаются в целях покупки.

Как отмечают эксперты, покупатели из Москвы выбирают объект для инвестиций. А вот клиенты из других частей России чаще присматривают объект для повседневного проживания.

По данным аналитиков, выяснилось, быстрее всего накопят на отдельное жилье семьи из Москвы. Среднестатистическая семья, состоящая из двух работающих людей и получающих не менее 200 тысяч рублей в месяц, сможет приобрести квартиру-студию площадью 18 квадратных метров в центре Питера за 3 года и 8 месяцев.

Для сравнения, средняя семья из Северной столицы, где каждый работающий получает по 91 тысяче рублей сможет накопить на 18-ти метровую квартиру в центре за 4 года.

По данным компании "Метражи", средний чек питерской квартиры-студии в пределах исторической части города площадью 18 квадратных метров составляет 2,25 млн рублей.

Фото: tvil.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В Санкт-Петербурге введут туристический сбор с иностранцев

Снесенный исторический квартал в Петербурге застроят хостелами﻿