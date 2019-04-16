Дачные дома в собственность будут оформлять по-новому — Росреестр

С 1 марта 2019 года изменился порядок строительства, последующей постановки на кадастровый учет и оформления в собственность жилых домов, расположенных на садовых участках, информирует портал московского управления Росреестра. Теперь, чтобы оформить право собственности, необходимо направлять в местные органы власти уведомления не только о начале, но и о завершении строительства.



Энциклопедия стройки. Подготовка участка для строительства дома

В ведомстве уточнили, что это можно сделать на бумажном носителе лично в местную администрацию. Либо через многофункциональный центр или портала госуслуг. По установленному порядку уполномоченные органы проводят проверку соответствия указанных параметров в течение семи рабочих дней.

Далее застройщику направляется уведомление о допустимости размещения объекта на садовом участке. Застройщик должен подать уведомление об окончании строительства в срок не позднее одного месяца со дня завершения возведения садового дома.

После этого осуществляется осмотр объекта на соответствие внешнего облика описанию в уведомлении. Только после всех необходимых процедур госорганы направляют в электронной форме в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и регистрации прав собственности.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2019 года на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) можно построить дома, высота которых не должна превышать 20 м. Высота — не более трех этажей.

Фото: snthouse.ru

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