Пострадавшие в результате пожара конструкции собора Парижской Богоматери можно будет восстановить, информирует РИА Недвижимость. Эксперты считают, что для этого потребуется не менее 10-ти лет кропотливой работы.
Как сообщили СМИ, крупнейший пожар в парижском соборе начался вечером в понедельник. В итоге обрушился шпиль собора. Огнем была объята несущая конструкция исторического здания.
К тушению пожара были привлечены около 400 пожарных. По предварительным оценкам, возгорание может быть связано с реставрационными работами, которые велись на этот момент в соборе.
Эксперты, опрошенные РИА Недвижимость, высказали свое мнение по поводу последствий этого ЧП. Архитектор Владимир Плоткин считает, что не все потеряно. Самая главная конструкция сохранена. Выгорел по большей части интерьер. Там было большое количество деревянных элементов.
Реставрация может занять 10 лет и даже больше. Это потребует кропотливой и по-настоящему научной работы.
По мнению архитектора Андрея Чернихова, возможна полная реставрация собора после пожара. В первую очередь нужно провести обследование несущих конструкций.
То, что произошло, считает эксперты, это настоящий вызов для современного общества. Это возможность объединиться и направить свою энергию в созидательное русло, чтобы вместе восстанавливать эту жемчужину.
Фото: bbc.com
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