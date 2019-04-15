Квартирам в столичном мегаполисе как наиболее популярному и прибыльному сегменту жилой недвижимости отдают предпочтение 59% инвесторов, говорится в исследовании портала Вести.ру. С 2014 года этот показатель вырос на 17%.
Такую динамику эксперты склонны объяснять выходом в продажу новых жилых проектов по весьма привлекательным ценам.
Помимо этого, новым жильем покупателей, в том числе и инвестиционных, помогает обеспечить реорганизация промышленных зон в городе. Как известно, на старых территориях старых столичных предприятий освобождаются площадки под строительство. На них и возводятся многочисленные новостройки по современным проектам.
По статистике, 37% инвесторов отдают предпочтение жилью бизнес-класса. 3% респондентов предпочитает премиальные квартиры. И только 1% выбирает эконом-класс, чтобы вложить деньги в жилую недвижимость.
Характерно, что сегменту апартаментов инвесторы предпочитают бизнес-класс — 47% сделок. Доля комфорт-класса составляет 41%. 12% приходится на премиальные апартаменты.
Инвесторы, покупающие жилую недвижимость, приобретают, как правило, не более одного лота. Причем это касается и апартаментов, и квартир.
Фото: estate.pravda.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Элитная недвижимость Москвы: сколько стоит?
Для любителей экзотики: недвижимость на острове Маврикий
Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз
Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Высшие должностные лица страны опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Оказалось, что Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей, а Дмитрий Медведев — 9,9 млн.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?