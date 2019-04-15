Для инвестиций покупают каждую десятую квартиру в Москве

Квартирам в столичном мегаполисе как наиболее популярному и прибыльному сегменту жилой недвижимости отдают предпочтение 59% инвесторов, говорится в исследовании портала Вести.ру. С 2014 года этот показатель вырос на 17%.



Москвичи начали вкладывать деньги в доходные дома / Новости от 14.07.2018 01:34

Такую динамику эксперты склонны объяснять выходом в продажу новых жилых проектов по весьма привлекательным ценам.

Помимо этого, новым жильем покупателей, в том числе и инвестиционных, помогает обеспечить реорганизация промышленных зон в городе. Как известно, на старых территориях старых столичных предприятий освобождаются площадки под строительство. На них и возводятся многочисленные новостройки по современным проектам.

По статистике, 37% инвесторов отдают предпочтение жилью бизнес-класса. 3% респондентов предпочитает премиальные квартиры. И только 1% выбирает эконом-класс, чтобы вложить деньги в жилую недвижимость.

Характерно, что сегменту апартаментов инвесторы предпочитают бизнес-класс — 47% сделок. Доля комфорт-класса составляет 41%. 12% приходится на премиальные апартаменты.

Инвесторы, покупающие жилую недвижимость, приобретают, как правило, не более одного лота. Причем это касается и апартаментов, и квартир.

Фото: estate.pravda.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Для любителей экзотики: недвижимость на острове Маврикий

Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз﻿

Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей