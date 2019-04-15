Самый бюджетный дом в аренду на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье обойдется арендаторам в 70 тыс. рублей в месяц, информирует РИА Новости.
За эту сумму можно поселиться в меблированном трехэтажном кирпичном доме общей площадью 80 кв. метров. Он расположен на участке с ландшафтным дизайном в 15 км от МКАД.
Второе место в рейтинге самых бюджетных предложений на самом престижном направлении столичного региона занял коттедж площадью 320 "квадратов". Стоимость найма составляет 130 тыс. рублей в месяц. Дом находится в 26 км от МКАД и сдается с зимним садом.
В доме выполнен дизайнерский ремонт. Отмечается, что на участке есть детский городок, качели, веранда, домик для охраны. А также бильярдная и барбекю.
Почетное третье место занимает дом площадью 350 кв. метров. За его аренду придется выложить 140 тыс. рублей в месяц. Находится коттедж с дизайнерским ремонтом, просторной гостиной и обеденной зоной в 15 км от МКАД. На участке имеется ландшафтный дизайн, беседка и пруд.
Как отмечают эксперты, в настоящее время на Рублево-Успенском шоссе можно найти не только роскошные варианты. По этом направлению, имеется достаточно и вполне бюджетных предложений от 40 тысяч рублей в месяц. Правда, это будут либо совсем небольшие домики, либо очень старые дома.
Фото: rway.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Средний бюджет покупки коттеджа на Рублевке достиг 400 млн рублей
Элитные коттеджи Рублевки подешевели на треть
Дом на Рублевке выставлен в аренду за 8 млн руб. в месяц
Стивен Сигал решил не переезжать на ПМЖ в Краснодар и остался на Рублевке
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
Высшие должностные лица страны опубликовали сведения о своих доходах и имуществе за 2018 год. Оказалось, что Владимир Путин заработал за год 8,6 млн рублей, а Дмитрий Медведев — 9,9 млн.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?