Дом на Рублевке можно снять за в 70 тыс. рублей в месяц

Самый бюджетный дом в аренду на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье обойдется арендаторам в 70 тыс. рублей в месяц, информирует РИА Новости.



Самый дорогой особняк в Подмосковье

За эту сумму можно поселиться в меблированном трехэтажном кирпичном доме общей площадью 80 кв. метров. Он расположен на участке с ландшафтным дизайном в 15 км от МКАД.

Второе место в рейтинге самых бюджетных предложений на самом престижном направлении столичного региона занял коттедж площадью 320 "квадратов". Стоимость найма составляет 130 тыс. рублей в месяц. Дом находится в 26 км от МКАД и сдается с зимним садом.

В доме выполнен дизайнерский ремонт. Отмечается, что на участке есть детский городок, качели, веранда, домик для охраны. А также бильярдная и барбекю.

Почетное третье место занимает дом площадью 350 кв. метров. За его аренду придется выложить 140 тыс. рублей в месяц. Находится коттедж с дизайнерским ремонтом, просторной гостиной и обеденной зоной в 15 км от МКАД. На участке имеется ландшафтный дизайн, беседка и пруд.

Как отмечают эксперты, в настоящее время на Рублево-Успенском шоссе можно найти не только роскошные варианты. По этом направлению, имеется достаточно и вполне бюджетных предложений от 40 тысяч рублей в месяц. Правда, это будут либо совсем небольшие домики, либо очень старые дома.

Фото: rway.ru

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