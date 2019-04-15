Рынок страхования имущества частных лиц в России по итогам этого года может вырасти на 11% до 71,7 млрд рублей, информирует портал Вести. ру. Число проданных полисов в текущем году может увеличится на 18%.
По мнению экспертов СК "Сбербанк страхование", прошлый год также ознаменовался ростом. В 2018 году россияне заключили 45,6 млн договоров страхования имущества, квартир и домов. Это на 20% выше, чем в 2017 году.
Как отмечают аналитики, увеличению заинтересованности россиян в таком виде страхования, по мнению экспертов, способствует ряд факторов. Прежде всего, это стихийные бедствия, которых в прошлом году было несколько. К примеру, наводнения на юге России, тайфун "Соулик" в Приморье. Еще один фактор, влияющий на решение граждан застраховать свои квартиры, это опасность взрывов бытового газа в жилых домах.
Для многих владельцев жилой недвижимости такие неблагоприятные события становятся стимулом для того, чтобы обеспечить себя финансовой защитой в непредвиденных ситуациях.
Ранее сообщалось, что в этом году регионы должны разработать и ввести программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Именно от решения региональных властей зависит набор застрахованных рисков - от повреждения жилища из-за природных бедствий до бытовых катаклизмов, в частности, пожаров и затоплений.
Фото: glavny. tv
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