В Санкт-Петербурге введут туристический сбор с иностранцев

Туристический сбор с иностранцев в Петербурге будет введен после 2020 года, информирует "Интерфакс". Он будет направлен на улучшение облика города и привлечет в Северную столицу новых гостей.



По 100 рублей за сутки. Что думают о введении туристического сбора в Петербурге туристы и отельеры / Новости от 14.04.2019 15:49

Как заявил заместитель руководителя федерального агентства по туризму Сергей Корнеев, в этой инициативе важно, что вперед выставляется облик города.

"Мы всегда помним, что туризм — это экспорт. Туристы привозят деньги, которые остаются тут, начинают работать", — подчеркнул чиновник.

По его словам, именно облик, специфика Петербурга являются главным магнитом. Это действительно вечный двигатель экономики туризма.

"Приезжают туристы, оставляют деньги. Эти деньги идут на усовершенствование внешнего облика города. Это увеличивает количество туристов", — отметил замглавы Ростуризма.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил ввести в городе на Неве ежесуточный сбор для иностранных туристов в размере 100 рублей. За год это позволит собрать около 1 млрд рублей. Эти деньги планируется направлять на реставрацию зданий исторического наследия со сложной организацией фасада, отметил губернатор.

Фото: vedomosti.ru

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