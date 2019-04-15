Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), информирует "Интерфакс". ТОРы будут созданы в Мценске, Михайловке, Горном, Миассе, Боровичах, Алексине и Белой Холунице.
Как заявил премьер-министр, подписан целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития. Они появятся в Челябинской, Орловской, Волгоградской, Новосибирской. А также в Новгородской, Кировской и Тульской областях.
По мнению Дмитрия Медведева, там должны быть созданы современные производства в самых различных отраслях. А также налажена инфраструктура. Премьер добавил, что имеет в виду химическую, пищевую промышленность, логистические комплексы и автопром.
Дмитрий Медведев назвал это действенным способом вдохнуть новую жизнь в моногорода, которые нуждаются в пристальном внимании государства в силу своей специфики.
По прогнозам, будет инвестировано около 35 млрд рублей. Создано более 7 тыс. новых рабочих мест. За десять лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд налоговых и других поступлений.
Фото: energy.s-kon.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
О качестве городской среды будут судить по кварталам реновации
|Москва вошла в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем
|Пожилая американка продает собственный город
|Город на целине в Туркменистане построят за 3 года
Так уж случилось, что самый частый вывих, с которым сталкивается человек, – это вывих плеча. И в преддверии летних отпусков и активных забав на природе, стоит запомнить, что при вывихе плеча делать нужно, а чего нельзя ни в коем случае.
МИД Польши объяснил свое решение тем, что на борту судна находятся курсанты крымского учебного заведения.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Эквадор выдал Джулиана Ассанжа, а выдаст ли Россия Эдварда Сноудена? Почему бы и нет?