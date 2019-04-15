В зонах опережающего развития в моногородах создадут еще 7 тысяч рабочих мест

Глава правительства Дмитрий Медведев распорядился создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), информирует "Интерфакс". ТОРы будут созданы в Мценске, Михайловке, Горном, Миассе, Боровичах, Алексине и Белой Холунице.



В Бурятии и Забайкалье создадут две новые территории опережающего развития / Новости от 04.04.2019 18:43

Как заявил премьер-министр, подписан целый пакет решений о создании ТОРов. Это семь территорий опережающего социально-экономического развития. Они появятся в Челябинской, Орловской, Волгоградской, Новосибирской. А также в Новгородской, Кировской и Тульской областях.

По мнению Дмитрия Медведева, там должны быть созданы современные производства в самых различных отраслях. А также налажена инфраструктура. Премьер добавил, что имеет в виду химическую, пищевую промышленность, логистические комплексы и автопром.

Дмитрий Медведев назвал это действенным способом вдохнуть новую жизнь в моногорода, которые нуждаются в пристальном внимании государства в силу своей специфики.

По прогнозам, будет инвестировано около 35 млрд рублей. Создано более 7 тыс. новых рабочих мест. За десять лет отдача бюджетам разного уровня составит более 37 млрд налоговых и других поступлений.

Фото: energy.s-kon.ru

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