Сортирующим отходы москвичам предоставят льготы

Власти Москвы предложили ввести льготы по стоимости вывоза отходов для тех, кто занимается раздельным сбором мусора, информирует РИА Новости. Акция по раздельному сбору бытового мусора "Разделяй и используй" стартовала в столице.



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Во всех районах столичного мегаполиса установлены около 50 точек, где в течение двух недель можно будет сдать на переработку бумагу, металл и пластик.

Как сообщалось ранее, с начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. С ними станут работать региональные операторы. Их главная задача заключается в транспортировке, обработке, обезвреживании и захоронении бытовых отходов.

Отмечается, что тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно. В квитанцию за содержание жилья эта услуга входить не будет.

По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, идея по предоставлению коммунальных льгот жителям Москвы в настоящее время рассматривается.

«Раздельный сбор пока так широко в нашу жизнь не вошел. В принципе, как идея, когда мы вовлечем большое количество москвичей, такой экономический стимул надо будет вводить», - подчеркнул чиновник.

Фото: riamo.ru

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