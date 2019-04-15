Власти Москвы предложили ввести льготы по стоимости вывоза отходов для тех, кто занимается раздельным сбором мусора, информирует РИА Новости. Акция по раздельному сбору бытового мусора "Разделяй и используй" стартовала в столице.
Во всех районах столичного мегаполиса установлены около 50 точек, где в течение двух недель можно будет сдать на переработку бумагу, металл и пластик.
Как сообщалось ранее, с начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с бытовыми отходами. С ними станут работать региональные операторы. Их главная задача заключается в транспортировке, обработке, обезвреживании и захоронении бытовых отходов.
Отмечается, что тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно. В квитанцию за содержание жилья эта услуга входить не будет.
По словам главы столичного департамента природопользования Антона Кульбачевского, идея по предоставлению коммунальных льгот жителям Москвы в настоящее время рассматривается.
«Раздельный сбор пока так широко в нашу жизнь не вошел. В принципе, как идея, когда мы вовлечем большое количество москвичей, такой экономический стимул надо будет вводить», - подчеркнул чиновник.
Фото: riamo.ru
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