Строители трассы "Таврида" построили в Белогорском районе Крыма временную дорогу для объезда участка, информирует РИА Новости. В этом месте была обнаружена уникальная карстовая пещера.
Сообщается, что основные работы по строительству временной объездной дороги завершены. Движение транспорта по ней уже открыто. Работы по строительству основного хода "Тавриды" продолжатся над пещерой.
По словам представителя крымского строительного управления АО "ВАД" Григория Назарова, этот объезд позволил начать разборку участка старой дороги, по которой раньше двигался транспорт.
Дальше строители соорудят распределительную плиту над участком пещеры. Движение транспорта по данному участку трассы "Таврида" будет открыто до конца текущего года.
Отмечается, что карстовая пещера длиной более километра была обнаружена в поселке Зуя Белогорского района Крыма во время строительства трассы "Таврида". Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищных животных.
В пещеру были организованы комплексные экспедиции с участием спелеологов, палеонтологов, археологов, специалистов по радиоизотопному датированию.
Фото: riafan.ru
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