На главных торговых улицах Петербурга закрылось рекордное число кафе и ресторанов, говорится в исследовании компании JLL. За первые три месяца 2019 года закрылись 53 заведения общепита.
Как отмечают эксперты, за первый квартал текущего года количество закрытых заведений общепита достигло рекордных показателей. Аналитики это связывают с некорректной оценкой потенциала площади.
Вторая причина — перенасыщенность улицы Рубинштейна барами и ресторанами. Бизнес сторонится этой локации из-за негативного отношения жителей окрестных домов.
Сообщалось, что петербуржцы, которые живут на Рубинштейна, уже много раз выступали против засилья этой улицы кафе и ресторанами, где шумят и распивают алкоголь.
Как утверждают эксперты, арендные ставки на крупнейших торговых улицах Санкт-Петербурга практически не изменились. На основной части Невского проспекта они, как и в конце прошлого года, составляют от 8 тыс. до 13 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.
На улице Рубинштейна — от 3,5 тыс. до 6 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. На Владимирском проспекте — от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.
Фото: artlebedev.ru
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