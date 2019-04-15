Рекордное количество питерских кафе и ресторанов закрылось с начала года

На главных торговых улицах Петербурга закрылось рекордное число кафе и ресторанов, говорится в исследовании компании JLL. За первые три месяца 2019 года закрылись 53 заведения общепита.



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Как отмечают эксперты, за первый квартал текущего года количество закрытых заведений общепита достигло рекордных показателей. Аналитики это связывают с некорректной оценкой потенциала площади.

Вторая причина — перенасыщенность улицы Рубинштейна барами и ресторанами. Бизнес сторонится этой локации из-за негативного отношения жителей окрестных домов.

Сообщалось, что петербуржцы, которые живут на Рубинштейна, уже много раз выступали против засилья этой улицы кафе и ресторанами, где шумят и распивают алкоголь.

Как утверждают эксперты, арендные ставки на крупнейших торговых улицах Санкт-Петербурга практически не изменились. На основной части Невского проспекта они, как и в конце прошлого года, составляют от 8 тыс. до 13 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

На улице Рубинштейна — от 3,5 тыс. до 6 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц. На Владимирском проспекте — от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. руб. за 1 кв. м в месяц.

Фото: artlebedev.ru

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