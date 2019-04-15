В рамках реализации проекта культурно-образовательного и музейного комплекса в Севастополе предусмотрено строительство жилья для работников учреждений культуры, информирует "Интерфакс".
По словам заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина, для работников культуры будущего культурного кластера в Севастополе будут возведены жилые дома на 456 квартир.
Помимо этого, в культурный комплекс войдут общежития для студентов. Например, в академии хореографии предусмотрен интернат на 250 мест. А в филиале высшей школы музыкального и театрального искусства — общежитие на 240 мест.
Как сообщалось ранее, Севастополь вошел в число четырех субъектов РФ, где по поручению президента до конца 2023 года будут созданы культурно-образовательные и музейные комплексы. Для реализации этого проекта город выбрал место в центре — на мысе Хрустальный, там находится памятник Солдату и Матросу.
Через пять лет на этой территории появятся музейно-мемориальный комплекс защитникам Севастополя в 1941–1942 годах. Здесь будет обустроен парк, а также возведены киноконцертный комплекс, театр оперы и балета, высшая школа театрального и музыкального искусства, художественный музей и хореографическая академия.
Фото: 5-tv.ru
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