О качестве городской среды будут судить по кварталам реновации﻿

Столичные кварталы реновации должны стать примером качественной, социально ориентированной городской среды, пишет "Российская газета". В частности, в них появятся новые школы и детсады, места отдыха для горожан и спортивные объекты.

Московские проектировщики провели детальный анализ существующей инфраструктуры и собрали пожелания жителей. В итоге запланировано строительство новых физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и многофункциональных центров.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, все эти объекты включены в проект каждого конкретного квартала реновации в городе.

Как сообщалось ранее, градостроительно-земельная комиссия одобрила изменения проекта развития Молжаниновского района. На территории 928,12 га расположены восемь населенных пунктов, включая новый жилой микрорайон Минобороны, село Черкизово, деревни Филино и Верескино.

Всего там живут 8377 человек. Среди проблем территории — дефицит рабочих мест. Это вынуждает людей устраиваться в центре столицы или Зеленограде. В планах — построить новый жилой район на 54,9 тысячи жителей.

Найти работу поближе к дому местные жители смогут в индустриальном парке и технопарках. Всего собираются создать 25 тысяч рабочих мест.

Фото: vladtime.ru

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