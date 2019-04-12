Эксперты назвали цены на первичное жилье в "космических районах" столицы

Больше всего "космических" объектов сконцентрировано в районе ВДНХ, информирует портал Вести. ру. Музей космонавтики, монумент "Покорителям космоса", павильон "Космонавтика и авиация", макет ракеты "Восток".
Как отмечают эксперты, в районе Алексеевский, граничащем с ВДНХ, средняя стоимость первичного жилья составляет 243,8 тысячи рублей.
Средняя стоимость квартиры в Алексеевском районе составляет 15 миллионов рублей. В районе Останкино средняя стоимость лота находится на уровне 14,1 миллиона рублей при средней стоимости "квадрата" 209,2 тысячи рублей.
С главной космической территорией столицы соседствует район Ростокино. Здесь квартиру можно купить в среднем за 12,6 миллиона рублей (квадратный метр стоит 192,5 тысячи рублей).
Одна из центральных точек в космическом маршруте — "Большой планетарий Москвы", который расположен рядом со станцией метро "Баррикадная". Район престижный, и стоимость квадратного метра варьируется в пределах 260 000-290 000 руб. за более бюджетные варианты.
В районе немало кирпичных 5-12-этажных домов, которые "разбавляют" элитную недвижимость. Например, наименее дорогую 1-комнатную квартиру площадью 35,7 м2 можно купить за 8, 7 млн руб.
Фото: msmap.ru
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