С января по март в Москве началась реализация 23 корпусов в 17 жилых комплексах, объем предложения вырос на 12%, информирует портал Вести.ру. Подобный всплеск строительной активности эксперты связывают с переходом отрасли на новую модель финансирования.
Отмечается, что в I квартале 2019 года столичный рынок массовых новостроек пополнился еще 23 новыми корпусами. Таким образом, с января по март каждые четыре дня в продаже появлялся как минимум один жилой дом в новостройке эконом- или комфорт-класса.
По мнению аналитиков, такая высокая активность застройщиков привела к резкому скачку предложения столичного рынка массовых новостроек. Количество квартир в продаже за квартал выросло на 12. И в итоге достигло 16,8 тыс. единиц. Площадь этих объектов увеличилась на 9% и составила 973 тыс. кв.м.
Количество жилых комплексов комфорт-класса на первичном рынке Москвы к концу марта текущего года оценивалось в 85 единиц. По оценкам экспертов, это немногим меньше абсолютного рекорда, зафиксированного в октябре 2018 года (89 ЖК).
Фото: mesto.ru
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