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Источник Правда.Ру

Столичный регион удерживает лидерство по ценам на вторичное жилье в России

Недвижимость

Самая дорогая квартира на вторичном рынке Центрального федерального округа (ЦФО) стоит 1,5 млрд рублей, информирует ТАСС. Это трехуровневый пентхаус в Москве площадью 500 кв.м.

Столичный регион удерживает лидерство по ценам на вторичное жилье в России. 402962.jpeg

Как отмечают эксперты, Москва и Подмосковье традиционно занимают лидирующие позиции по стоимости вторичного жилья. Ценовой уровень элитного жилья в Московском регионе в 10 и более раз превосходит показатели остальных областей Центрального федерального округа России.

Трехуровневый пентхаус площадью более 500 кв. м в одной из сталинских высоток в столичном мегаполисе стал самым дорогим объектом с отделкой на вторичном рынке. Его стоимость - 1,5 млрд рублей.

Что касается Подмосковья, то самая дорогая квартира на областной вторичке обойдется почти в пять раз дешевле — 326,75 млн рублей (755 кв.м).

По оценкам аналитиков, цены на вторичное жилье в России в первом квартале 2019 года достигли трехлетнего максимума. В первом квартале 2016 года средняя стоимость 1 кв. м на рынке вторичного жилья РФ составляла 63,5 тыс. рублей. В аналогичный период 2017 года — 60 тыс. рублей, 2018 года — 59,3 тыс. рублей.

Фото: kommersant.ru

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