Отопительный сезон в Подмосковье закончится в конце апреля

Отопление в Московской области могут начать отключать с 20-х чисел апреля в зависимости от погодных условий, информирует РИА Новости.

Как сообщили в подмосковном министерстве энергетики, в каждом районе Московской области завершение отопительного сезона будет отличаться.

По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, все будет зависеть от погодных условий. Переходный период может начаться уже в двадцатых числах апреля и длиться до начала мая.

Отмечается, что согласно законодательству, отопительный период должен заканчиваться не позднее завершения пятидневного срока, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха выше восьми градусов по Цельсию.

Помимо этого, органы местного самоуправления имеют возможность сами определить сроки окончания отопительного периода вне зависимости от показателя среднесуточной температуры воздуха.

В Подмосковье уже заметно потеплело, но пока отопление в многоквартирных домах ещё не отключают.

Фото: vinnytsianews.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

В Воркуте "сломалось" лето: пошел снег и возобновили отопительный сезон

Отопительный сезон в Ивановской области прошёл в штатном режиме

Отопительный сезон в Московской области начнется раньше срока

Отопительный сезон в столице начнется в конце сентября