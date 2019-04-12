Из союзного бюджета в 2018–2020 годах на комплексную реставрацию Брестской крепости затратят 319,2 млн рублей, информирует "Интерфакс". Эти цифры были озвучены на совместном заседании коллегий Министерств культуры России и Белоруссии.
Сообщается, что предусмотрено 16 мероприятий с общим объёмом финансирования более 319 миллионов рублей. Об этом заявил директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк.
Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости реализуются в рамках проекта союзного государства с финансированием из его бюджета. По утвержденному плану работы будут завершены в следующем году.
Отмечается, что в 2018 году на работы было выделено 96,7 млн рублей. В текущем году объем финансирования составит 118,3 млн, в 2020 году — 104,1 млн рублей.
Помимо этого, другим совместным проектом является Мемориал Советскому солдату. Его установят в Тверской области у деревни Хорошево Ржевского района.
Фото: xn----btbhm8bdfn1ff7ac.xn--p1ai
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