Москва вошла в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем

Москва оказалась на шестом месте в рейтинге городов мира с наиболее быстрым ростом цен на жилье, говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE. К росту рублевых цен в Москве привело вызванное снижением ипотечных ставок увеличение спроса на новостройки.

Сообщается, что первое место в рейтинге заняла Барселона. В этом испанском городе рост цен на жилую недвижимость в годовом исчислении составил 16,9%.

За Барселоной идут Дублин (11,6%) и Шанхай (11,2%).

Как отмечают эксперты, в первую десятку городов мира с самым стремительно растущим в цене жильем вошли также Мадрид, Париж, Москва, Кейптаун, Милан, Лос-Анджелес и Стамбул. Цены на жилье в Москве, которая оказалась на шестой строчке, за 2018 год в среднем выросли на 8,9%. В частности, новостройки в Москве подорожали на 6,8%. Квартиры эконом- и комфорт-класса - на 7,5%.

Тем не менее в долларовом выражении московское жилье, напротив, подешевело. Если в конце 2017 года жилая недвижимость стоила $4,1 тыс. за квадратный метр, то в конце 2018 года - $3,8 тыс. (на 6,2% меньше).

Фото: fingazeta.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Как самостоятельно приобрести жильё за рубежом

Особенности аренды жилья в разных странах

Как правильно сдавать жилье в аренду

Покупатели жилья в столичном регионе стали чаще выбирать Подмосковье