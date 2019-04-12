Российские архитекторы спроектируют сеть коливингов в Китае

Российская студия AI-architects победила в международном конкурсе на разработку концепции сети коливингов Dream Apartment в Китае, сообщает РБК.

Сообщается, что один из основных заказчиков проекта, китайская корпорация CAPOL International & Associates Group, которая, планирует строить коливинги нового типа по всему Китаю.

Всего в конкурсе приняли участие более 400 компаний из разных стран. Отмечается, что площадь предложенного россиянами проекта — 21 тыс. кв. м. Архитекторы разработали два варианта жилых пространств. Это площадью в 24 кв. м и 48 кв. м. Это предполагает частное пространство с местом для сна и хранения личных вещей. Остальные зоны вынесены в общественное пространство.

По проекту, на каждом этаже расположены кухни, столовые, гостиные, спортивные и детские игровые зоны. Ими могут пользоваться жители своего этажа.

Помимо этого, в общественных зонах возле лестничных площадок и лифтовых холлов предусмотрены места для предприятий сервиса. Это различные ателье по ремонту обуви и службы быта.

На первых и последних этажах разместятся магазины, кафе, мастерские, а также коворкинги. Эти пространства будут доступны всем желающим, в том числе и гостям коливинга.

Фото: uralstudent.ru

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