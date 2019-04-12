На западе столицы в районе улицы Мясищева в Филях планируется возвести Комплекс Национального космического центра с небоскребом в виде ракеты, информирует "Интерфакс". На его возведение будет потрачено 25 млрд рублей.
Сообщается, что Национальный космический центр будет занимать 9,9 га. К нему будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на создание Центра уйдет 3,5 года.
В НКЦ будет создано около 20 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в нем сосредоточится научный и образовательный потенциал страны.
Как сообщалось ранее, мэрия Москвы готовится получить более 80 гектаров земли в Филях в Западном округе столичного мегаполиса, принадлежащие ГКНПЦ имени Хруничева. В ответ на это столичные власти обещают инвестировать 44 млрд руб. в создание технопарка и НКЦ.
На новой земле планировалось строительство коммерческой недвижимости. Мэрия планировала выкупить площадки за 25 млрд руб. под жилье, но сделку заблокировали на федеральном уровне.
Фото: m24.ru
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