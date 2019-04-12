Космический центр с небоскребом в виде ракеты построят в Филях

На западе столицы в районе улицы Мясищева в Филях планируется возвести Комплекс Национального космического центра с небоскребом в виде ракеты, информирует "Интерфакс". На его возведение будет потрачено 25 млрд рублей.



2019 - космический год

Сообщается, что Национальный космический центр будет занимать 9,9 га. К нему будет прилегать территория ГКНПЦ имени Хруничева. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на создание Центра уйдет 3,5 года.

В НКЦ будет создано около 20 тыс. рабочих мест. Предполагается, что в нем сосредоточится научный и образовательный потенциал страны.

Как сообщалось ранее, мэрия Москвы готовится получить более 80 гектаров земли в Филях в Западном округе столичного мегаполиса, принадлежащие ГКНПЦ имени Хруничева. В ответ на это столичные власти обещают инвестировать 44 млрд руб. в создание технопарка и НКЦ.

На новой земле планировалось строительство коммерческой недвижимости. Мэрия планировала выкупить площадки за 25 млрд руб. под жилье, но сделку заблокировали на федеральном уровне.

Фото: m24.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Космический кластер построят на территории Центра им. Хруничева в Москве