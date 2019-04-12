В Московской области на территории садового товарищества можно будет оплатить любой счет, в том числе за коммунальные услуги в квартире, пишет "Российская газета". Такую услугу начнет оказывать "Почта России" с июня этого года.
Уже начиная с лета этого года подмосковные почтальоны станут развозить не только газеты, но и терминал для оплаты коммунальных платежей.
В первую очередь, это поможет пожилым людям, которые не привыкли оплачивать услуги онлайн и каждый месяц ходят на почту или в банк, чтобы заплатить за квартиру.
Отмечается, что с почтальонами можно будет рассчитаться не только за коммуналку, но и оплатить, кредит или другие счета. В почтовом ведомстве отмечают, что на руках у почтальонов по всей стране 24 тысячи мобильных почтово-кассовых терминалов. Они позволяют проводить платежи в любом населенном пункте или СНТ. Из них 550 — в Подмосковье. По мнению разработчиков проекта, этого количества должно хватить на весь дачный сезон.
Фото: rg.ru
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