Квартиру в пять этажей выставили на продажу в Москве

Пятиуровневую квартиру площадью более 800 кв. м выставили на продажу в знаменитой сталинской высотке на Котельнической набережной, сообщает РБК.

Отмечается, что квартира занимает 4-8 этажи в правом крыле жилого дома. Окна выходят во двор и на набережную Москвы-реки. В высоту жилье расположено между скульптурной композицией на крыше и над аркой.

На каждом этаже квартиры находится по 10-11 окон. Из них открываются виды на Москву-реку, парк "Зарядье" и на Кремль, который расположен в полутора километрах от этого дома.

Со стороны парадного фасада имеется эркер. Со стороны двора — балконы. Средняя стоимость квадратного метра в высотке на Котельнической набережной, по данным экспертов, составляет более ₽500 тыс. Квартиры в этом доме также входят в число самых дорогих на рынке столичного арендного жилья.

Дом на Котельнической набережной — одна из семи сталинских высоток. Он был построен в 1952 году. В этой высотке в разное время жили такие выдающиеся личности, как Константин Паустовский, Василий Аксенов, Никита Богословский, Фаина Раневская, Галина Уланова, Александр Твардовский.

Фото: sncmedia.ru

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