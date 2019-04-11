Жительница штата Невада Нэнси Кидуэлл выставила на продажу собственный город Кэл-Нев-Ари в 113 километрах от Лас-Вегаса. Она основала его вместе с покойным мужем во второй половине 1960-х, информирует портал Вести.ру.
Сообщается, что в 1965 году супружеская пара Нэнси и Слим Кидуэлл превратили заброшенный военный аэродром в населенный пункт, который располагался на границе со штатом Невада в 113 км от Лас-Вегаса.
Слим и Нэнси были пилотами. Именно поэтому наличие взлетной полосы оказалось для них решающим фактором в выборе места для города. Его назвали Кэл-Нев-Ари. По названиями штатов - Колорадо, Невада, Аризона.
В настоящее время женщина решила продать свой город. Она утверждает, что мечтает впервые за много лет уйти в полноценный отпуск.
Для того, чтобы получить участок государственной земли в собственность, супружеская пара должна была доказать возможность его полноценно использовать. Супруги поселились в трейлере вместе собакой и кошкой.
Кидуэллы пробурили две водяные скважины. Засеяли землю ячменем. Сделали дороги, и даже открыли казино с бессрочной лицензией, а также магазин, отель и ресторан.
В настоящее время в Кэл-Нев-Ари проживает чуть больше 200 человек.
Фото: reviewjournal.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
|Удивительные факты о недвижимости
Чем отношение к недвижимости в Ванкувере отличается от российского
Новый тренд: звезды предпочитают недвижимость в Москве, а не заграницей
|Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В возрасте 83 лет умер проектировщик первого пилотируемого космического корабля "Восток", один из руководителей полетов станций "Салют" и "Мир" Виктор Благов.
Как Сирии решить национальный вопрос, "Правде.Ру" рассказал эксперт.