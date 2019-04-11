Пожилая американка продает собственный город﻿

Жительница штата Невада Нэнси Кидуэлл выставила на продажу собственный город Кэл-Нев-Ари в 113 километрах от Лас-Вегаса. Она основала его вместе с покойным мужем во второй половине 1960-х, информирует портал Вести.ру.

Сообщается, что в 1965 году супружеская пара Нэнси и Слим Кидуэлл превратили заброшенный военный аэродром в населенный пункт, который располагался на границе со штатом Невада в 113 км от Лас-Вегаса.

Слим и Нэнси были пилотами. Именно поэтому наличие взлетной полосы оказалось для них решающим фактором в выборе места для города. Его назвали Кэл-Нев-Ари. По названиями штатов - Колорадо, Невада, Аризона.

В настоящее время женщина решила продать свой город. Она утверждает, что мечтает впервые за много лет уйти в полноценный отпуск.

Для того, чтобы получить участок государственной земли в собственность, супружеская пара должна была доказать возможность его полноценно использовать. Супруги поселились в трейлере вместе собакой и кошкой.

Кидуэллы пробурили две водяные скважины. Засеяли землю ячменем. Сделали дороги, и даже открыли казино с бессрочной лицензией, а также магазин, отель и ресторан.

В настоящее время в Кэл-Нев-Ари проживает чуть больше 200 человек.

Фото: reviewjournal.com

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