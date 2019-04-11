Каждый третий девелопер может покинуть рынок строительства после перехода на эксроу - прогноз

Около 30% российских застройщиков могут уйти с рынка недвижимости после перехода на проектное финансирование (счета эскроу) в июле 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по государственно-частному партнерству общероссийской организации поддержки малого и среднего предпринимательства "Опора России" Максима Оводкова.

По прогнозам эксперта, сократится объем строящегося жилья. Застройщики будут вынуждены кредитоваться. Предполагается, что около 30% из них будут вынуждены уйти с рынка.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением счетов эксроу.

По этой схеме дольщики передают средства не девелоперу, а кредитной организации. Банк, в свою очередь, замораживает деньги до тех пор, пока застройщик не выполнит все свои обязательства по сдаче новостройки.

Фото: realty.vesti.ru

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