Рост цен на жилье, подорожание ипотеки и общее снижение покупательской способности сказались на смещении спроса в столичном регионе, сообщает РИА Недвижимость.
В первом квартале продажи жилья росли во всем Московском регионе. Но, как отмечают эксперты, Московская область показала наиболее высокий результат — 19% (март к февралю).
В то же время в "старой" Москве рост составил всего 3%. На присоединенных территориях — на 4%.
Если брать в годовом выражении, то продажи новостроек показывают снижение. В феврале в Подмосковье зарегистрировано 5995 ДДУ. Это на 7,3% меньше, чем годом ранее.
Ипотека осталась почти на прежнем уровне. Сделки с использованием жилищного кредита прибавили всего 0,7% в годовом выражении. В Москве же количество ипотек выросло на 39,9% в феврале.
По мнению аналитиков, наметился тренд в сторону максимальной экономии при покупке жилья. В условиях растущих цен люди все чаще выбирают более доступные варианты. Это привело как к оттоку покупателей в проекты Московской области, так и к росту доли сделок на этапе котлована, отмечают эксперты.
Фото: remont-novostroiki.ru
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