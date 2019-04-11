Капитальные строения, возведенные в окрестностях Клязьминского водохранилища, должны быть снесены по решению суда, информирует "Интерфакс". Прокуроры выявили в ходе проверки нарушения экологических норм в Мытищинском городском округе.
Как сообщили в прокуратуре Московской области, межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о внесении соответствующих сведений в ЕГРН. Было выдвинуто требование снести строения и провести рекультивацию нарушенных земель.
В итоге решением Мытищинского городского суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены.
Было установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства на указанной территории были построены капитальные объекты в границах зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Москвы — Клязьминского водохранилища.
В надзорном ведомстве уточнили, что указанные факты имели место вследствие отсутствия ограничений в использовании земельного участка в ЕГРН. Здания подлежат сносу.
Фото: ru. sputnik.kg
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