Дома в санитарной зоне Клязьминского водохранилища будут сносить﻿

Капитальные строения, возведенные в окрестностях Клязьминского водохранилища, должны быть снесены по решению суда, информирует "Интерфакс". Прокуроры выявили в ходе проверки нарушения экологических норм в Мытищинском городском округе.

Как сообщили в прокуратуре Московской области, межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о внесении соответствующих сведений в ЕГРН. Было выдвинуто требование снести строения и провести рекультивацию нарушенных земель.

В итоге решением Мытищинского городского суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены.

Было установлено, что вопреки требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства на указанной территории были построены капитальные объекты в границах зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения Москвы — Клязьминского водохранилища.

В надзорном ведомстве уточнили, что указанные факты имели место вследствие отсутствия ограничений в использовании земельного участка в ЕГРН. Здания подлежат сносу.

Фото: ru. sputnik.kg

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