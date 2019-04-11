Сверхтонкий небоскреб из черного стекла планируют построить в Нью-Йорке

В Нью-Йорке рядом с Эмпайр-стейт-билдинг построят ультратонкий небоскреб из черного стекла, информирует РБК. Над дизайном проекта работало архитектурное бюро MAD.

Общая площадь здания составит 11,1 тысяч квадратных метров. Его высота будет достигать 232 метров. Верхняя часть и крыша высотки будут прозрачными.

По мнению архитекторов и дизайнеров проекта, это создаст иллюзию того, что башня буквально исчезает в облаках. Сообщается, что основную часть здания займут квартиры.

На первом этаже будут расположены магазины. Для жильцов и посетителей небоскреба создадут зону отдыха. Ее украсит стена из живых растений и цветов.

Как сообщалось ранее, в Нью-Йорке рядом с собором Святого Патрика уже ведется строительство небоскреба, который станет не только самым высоким в этом американском городе, но и вторым по величине во всем Западном полушарии. Высота башни составит 507 метров.

Фото: realty.rbc.ru

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