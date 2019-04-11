Жителям Подмосковья подготовили площадки для раздельного сбора мусора

Работа по подготовке контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в городах Московской области практически завершена, информирует "Интерфакс". На территории многоквартирного жилого фонда установлено 8 тыс. контейнеров для "сухих" отходов из 13 тысяч.

По словам министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, по городам осталась только Шаховская. "По всем остальным городам мы, как и говорили, практически эту работу завершили. По поселениям, конечно, отстаём чуть-чуть", — подчеркнул чиновник.

Евгений Хромушин уточнил, что на подготовку оставшихся площадок потребуется около месяца. Всего в Подмосковье должно быть оборудовано 20 тыс. площадок.

Ранее сообщалось, что с 1 января подмосковный регион начал переход на систему раздельного сбора бытового мусора. На площадках для сбора отходов устанавливают два типа контейнеров. Один для "сухих", пригодных к переработке. И второй — для так называемых "мокрых" отходов.

Сообщается, также, что до конца года подмосковные власти обещают построить 9 новых комплексов переработки мусора.

Фото: kluch. media

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Площадки для раздельного сбора мусора в Подмосковье обозначили на онлайн-карте

Жители регионов жалуются на случаи двойных платежек за вывоз мусора﻿