Работа по подготовке контейнерных площадок для раздельного сбора мусора в городах Московской области практически завершена, информирует "Интерфакс". На территории многоквартирного жилого фонда установлено 8 тыс. контейнеров для "сухих" отходов из 13 тысяч.
По словам министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, по городам осталась только Шаховская. "По всем остальным городам мы, как и говорили, практически эту работу завершили. По поселениям, конечно, отстаём чуть-чуть", — подчеркнул чиновник.
Евгений Хромушин уточнил, что на подготовку оставшихся площадок потребуется около месяца. Всего в Подмосковье должно быть оборудовано 20 тыс. площадок.
Ранее сообщалось, что с 1 января подмосковный регион начал переход на систему раздельного сбора бытового мусора. На площадках для сбора отходов устанавливают два типа контейнеров. Один для "сухих", пригодных к переработке. И второй — для так называемых "мокрых" отходов.
Сообщается, также, что до конца года подмосковные власти обещают построить 9 новых комплексов переработки мусора.
Фото: kluch. media
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