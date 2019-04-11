Российская "вторичка" опять подорожала﻿

Рост цен на вторичное жилье отмечен в 80 российских регионах, информирует РБК. Лидерами стали Татарстан, Ставрополье и Сахалинская область.

Средний чек квадратного метра на рынке вторичного жилья России вырос в первом квартале 2019 года на 3,1%. Как отмечают эксперты, в конце прошлого года цена "квадрата" в среднем по стране составляла 62,2 тыс. руб. В первые три месяца нынешнего — уже 64,1 тыс. руб.

В лидерах по росту цен оказались Татарстан (+6,6%), Ставропольский край (+5,6%) и Сахалинская область (+5,5%). В Санкт-Петербурге цены выросли на 5,3%. В столичном мегаполисе — на 3,4%.

Тем не менее, в трех российских регионах зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Это Ингушетия (-1,9%), Ненецкий автономный округ (-1,2%) и Еврейская автономная область (-0,4%).

По мнению аналитиков, во многом "вторичка" дорожает из-за роста стоимости обслуживания такого жилья. Сказывается рост стоимости ЖКУ и налога на недвижимость. Также политика государства по борьбе с теневым сектором аренды жилья подстегивает продавцов выставлять свои квартиры дороже.

Фото:ivnovostroiki.ru

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