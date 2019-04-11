Кредит на строительство дома россиянам будут давать на 20 лет — Минстрой

Условия выдачи кредитов на строительство частных домов планируется максимально приблизить к ипотеке на покупку квартир, пишет "Российская газета". Брать кредиты на строительство загородного жилья россияне смогут на 20 лет.

В настоящее время для того, чтобы построить дом, граждане чаще оформляют потребительский кредит, который имеет высокую ставку и короткий срок. Как правило, от 3-х до 5-ти лет.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, ипотека на частные дома даст возможность занимать эти средства на два десятилетия вперед. Он уточнил также, что процентная ставка по ипотечным кредитам на строительство частных домов должна соответствовать ставкам по ипотеке на обычное жилье в многоквартирном доме.

Отмечается, что при ипотеке на квартиры залогом сегодня служит договор долевого участия. При строительстве дома — участок, подчеркнул министр. Ценность земли, как правило, небольшая. Поэтому кредитные организации в настоящее время ищут варианты решения проблемы с залогом.

Как сообщалось ранее, правительство предложило субсидировать ипотеку на частные дома. Программу поддержки индивидуального жилищного строительства разработают к 1 июля.

Фото: arbolit.net

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