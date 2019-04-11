Квартира Хемингуэя выставлена на продажу в Торонто

Выставлена на продажу квартира в Торонто, которую в 1923–1924 годах американский писатель Эрнест Хемингуэй с женой и сыном арендовал за $85, информирует РБК. Тогда Хемингуэй работал в газете Toronto Star, только вернувшись из Европы, где был корреспондентом этого издания.
Сообщается, что площадь квартиры составляет 100 кв.м. После смерти писателя в ней была сделана перепланировка. Два года назад был произведен ремонт. Стоит недвижимость $730 тыс.
Отмечается. Что в апартаментах есть две спальни, гостиная с мягкой мебелью светлых тонов, кухня и столовая. Жилье расположено на последнем этаже четырехэтажного дома. Здание украшает мемориальная доска памяти Хемингуэя. С балкона открывается вид на тихую улицу, которая когда-то вдохновляла писателя на великие произведения.
Продает квартиру Лаура Димитри, которая разделяет взгляды писателя и рассказывает, что Нобелевский лауреат занимал именно ее квартиру, когда жил в этом доме. Женщина купила объект в 2017 году за $511 тысяч.
Фото: theprogress.com
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