Квартира Хемингуэя выставлена на продажу в Торонто

Выставлена на продажу квартира в Торонто, которую в 1923–1924 годах американский писатель Эрнест Хемингуэй с женой и сыном арендовал за $85, информирует РБК. Тогда Хемингуэй работал в газете Toronto Star, только вернувшись из Европы, где был корреспондентом этого издания.

Сообщается, что площадь квартиры составляет 100 кв.м. После смерти писателя в ней была сделана перепланировка. Два года назад был произведен ремонт. Стоит недвижимость $730 тыс.

Отмечается. Что в апартаментах есть две спальни, гостиная с мягкой мебелью светлых тонов, кухня и столовая. Жилье расположено на последнем этаже четырехэтажного дома. Здание украшает мемориальная доска памяти Хемингуэя. С балкона открывается вид на тихую улицу, которая когда-то вдохновляла писателя на великие произведения.

Продает квартиру Лаура Димитри, которая разделяет взгляды писателя и рассказывает, что Нобелевский лауреат занимал именно ее квартиру, когда жил в этом доме. Женщина купила объект в 2017 году за $511 тысяч.

Фото: theprogress.com

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