Город на целине в Туркменистане построят за 3 года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заложил первый камень нового города, который должен стать административным центром Ахалского велаята (области), информирует "Интерфакс".

Новый город на целине в предгорьях Копетдага планируют построить за три-четыре года. Областной центр рассчитан на более чем 70 тысяч жителей. Для них возведут свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов.

Помимо этого, в новом административном центре появятся школы, детские сады, поликлиники и все необходимые объекты социальной инфраструктуры.

Планируется, что в городе будет создана Международная высшая школа коневодства — с ипподромом, тренажерными площадками, манежами, конюшнями. В школе буде свой научно-производственный центр.

Административным центром Ахалского велаята в настоящее время является город Анау. Он расположен в восьми километрах восточнее Ашхабада. Еще в 1989 году это был посёлок городского типа с населением чуть более 9 тысяч человек. В 2008 году получил статус города.

Фото: primechaniya.ru

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