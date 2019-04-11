Увеличение жилплощадей в рамках реновации в Москве будет умеренным

В Москве 11 апреля начались публичные слушания по проектам планировки кварталов в рамках программы реновации.

Первые проекты, которые вынесли на суд общественности, касаются районов Ивановское, Метрогородок, Митино, Очаково-Матвеевское, Северное Тушино и Солнцево. Перед началом слушаний, с 4 по 10 апреля, в каждом из этих районов работали экспозиции, где жители районов могли увидеть трехмерную визуализацию кварталов, видеоролики о проектах, задать консультантам вопросы и внести предложения.

Больше всего вопросов возникло вокруг количества планируемых к постройке площадей и этажности будущих домов. Так, в шести районах по программе реновации собираются построить 2,77 млн кв. м жилья на месте существующей застройки площадью 1 млн кв. м. Из этого многие сделали, казалось бы, логичный вывод, что жилая застройка будет утроена.

Однако вывод этот неверный, поскольку цифры показывают лишь суммарную поэтажную застройку. А она включает в себя весь дом с нежилыми первыми этажами, холлами, "черными" лестницами и т. д. Поскольку в современных проектах нежилым помещениям уделяется больше внимания, чем раньше, и квартиры в большинстве случаев просторнее советских, для расселения стандартной "хрущевки" необходимо построить дом в полтора-два раза большей площадью. В случае с общежитиями может понадобиться и втрое больше места.

Кроме того, увеличение площадей происходит за счет того, что от 20% до 30% квартир пойдут на продажу. Это застройщикам гарантировала мэрия. В противном случае, инвесторов найти было бы невозможно.

За счет этого в ряде случаев растет этажность, но это вовсе не обязательное условие — зависит от конкретного проекта. В Очаково-Матвеевском, например, предполагается постройка даже четырехэтажных домов. В Солнцево основная масса реновационных зданий будет высотой от 7 до 12 этажей, а в Митино и Северном Тушино от 7 до 16 этажей. Таким образом, в большинстве случаев рост площадей не превысит 30% на район.

В Метрогородке же, к примеру, предусмотрено строительство так называемых архитектурных доминант — зданий, которые будут выделяться на фоне других своей высотой и архитектурным стилем. Это не обязательно будут полностью жилые дома. В большинстве случаев в них предусмотрено размещение торговых площадей, кинотеатров и прочих развлекательных и социально значимых объектов, парковок, финансовых учреждений и т. д. К таким доминантам можно отнести, например, уже существующий ЖК "Триколор" на ВДНХ.

В целом, действия столичных властей продиктованы мировыми трендами на повышение комфортабельности, экологичности и, в том числе, этажности жилья. Так, во втором по величине австралийском мегаполисе Мельбурне сносят ветхие дома в восьми районах, и одним из условий для входа застройщика в проект реновации является повышение количества жилых площадей. Районы выбирались именно с прицелом на последний пункт. Напомним, в 2011 году Мельбурн был признан журналом The Economist самым удобным для жилья мегаполисом на планете.

Самое главное, все представленные на суд москвичей проекты разрабатывались с учетом архитектурных стилей районов, улучшения экологической ситуации и дорожно-транспортной сети, развития инфраструктуры шаговой доступности. Таким образом, во главу угла положено формирование комфортной среды проживания. Разумеется, при реализации проектов будут учтены пожелания не только жителей домов-участников программы, но и других жителей районов.

Важно, что Москва вслед за Западом уходит от типовой застройки в пользу продуманных кварталов разной этажности с грамотной инфраструктурой. Как именно будут реализованы планы урбанистов и какие правки им предстоит внести в свои проекты решат москвичи.