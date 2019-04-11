Власти Ленобласти запускают программу "Ленинградский гектар"

15 апреля в Ленобласти стартует прием заявок на распределение земельных участков по программе "Ленинградский гектар", информирует "Интерфакс". Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, регион ждет амбициозных предпринимателей со всей страны, которые хотят реализовать свои интересные проекты. "Это придаст новый импульс развитию наших территорий", — подчеркнул глава Ленобласти.

Региональная программа "Ленинградский гектар" реализуется в Бокситогорском, Лодейнопольском, Сланцевском и Подпорожском районах Ленобласти.

По объявленным условиям, участники программы получают до 10 гектаров земли. Помимо этого, им предоставляется грант на сумму до 3 миллионов рублей.

На данный момент уже сформировано 11 земельных участков площадью от полутора до 10 гектаров каждый. Общая площадь подготовленных участков составляет 59 гектаров.

В общей сложности в программе "Ленинградский гектар" планируется задействовать до 14 тысяч гектаров земли.

Сообщается. что в региональном бюджете 2019 года на реализацию "Ленинградского гектара" заложено 60 миллионов рублей.

Фото: ecology.md

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