Москва решила развивать креативные технопарки﻿

Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, пишет "Российская газета". Для этого их планируется наделить статусом креативных технопарков.

В настоящее время креативные индустрии являются драйвером развития многих крупных городов мира. Москва — не исключение.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, в креативном бизнесе — от дизайна до разработки компьютерных игр — работают более 500 тысяч горожан. Это примерно 14% занятых в сфере креативных индустрий России. Темпы роста многих отраслей креативной индустрии достигают 20% в год.

Отмечается, что к креативным индустриям относят такие отрасли экономики как производство ювелирных изделий, полиграфия, издательская деятельность, теле- и радиовещание, кино. А также IT и разработка программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, дизайн, фотография.

Предполагается, что предоставление мер поддержки креативным индустриям позволит привлечь дополнительные инвестиции в проекты модернизации существующих и создание новых креативных технопарков.

Фото: kalibroao.ru

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