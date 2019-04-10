Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, пишет "Российская газета". Для этого их планируется наделить статусом креативных технопарков.
В настоящее время креативные индустрии являются драйвером развития многих крупных городов мира. Москва — не исключение.
По словам столичного мэра Сергея Собянина, в креативном бизнесе — от дизайна до разработки компьютерных игр — работают более 500 тысяч горожан. Это примерно 14% занятых в сфере креативных индустрий России. Темпы роста многих отраслей креативной индустрии достигают 20% в год.
Отмечается, что к креативным индустриям относят такие отрасли экономики как производство ювелирных изделий, полиграфия, издательская деятельность, теле- и радиовещание, кино. А также IT и разработка программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, дизайн, фотография.
Предполагается, что предоставление мер поддержки креативным индустриям позволит привлечь дополнительные инвестиции в проекты модернизации существующих и создание новых креативных технопарков.
Фото: kalibroao.ru
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