На острове в Ирландском море продается дом изобретателя термостата

В Ирландском море на острове Мэн выставлен на продажу дом всемирно известного изобретателя и филантропа Джона Си Тейлора, придумавшего термостат, который отключает электрические чайники и предотвращает полное испарение жидкости, информирует РИА Новости.

Особняк под названием Arragon Mooar выставлен ан продажу за $39,4 млн. Дом назван в честь кварцевого круга эпохи неолита, находящегося на территории поместья.

Сообщается, что строительство Arragon Mooar продолжалось семь лет и было завершено в 2014 году. Стоимость работ составила $30,1 млн. Общая площадь дома — 2,1 тыс. кв. м.

В особняке имеется шесть спален с ванными комнатами, гостиная в форме эллипса, столовая, библиотека, конференц-зал и четыре рабочих кабинета. А также фотостудия, выставочное пространство, многочисленные кладовые, лифт, гардеробные и винный погреб. Отмечается, что поместье с земельным участком 113 гектаров можно приобрести целиком или как два отдельных лота.

Фото: realty.rbc.ru

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