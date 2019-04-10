Власти Москвы к концу 2019 года установят на вылетных магистралях столицы фонари с дистанционным управлением, информирует ТАСС. Это позволит управлять светильниками дистанционно из центральной диспетчерской АО "ОЭК".
По словам генерального директора компании "ОЭК" Андрея Майорова, это светильники на Садовом и Третьем транспортном кольце, а также вылетных магистралях - Ленинградском, Волгоградском, Каширском шоссе.
В настоящее время в столице лампы включают и выключают автоматически с помощью системы управления освещением. Это происходит по графику в зависимости от восхода и захода солнца. Установка же "умных" фонарей позволит в будущем диспетчеру отслеживать, горит или не горит фонарь. А также включить или выключить его вручную.
"К примеру, если вдруг тучи резко заволокут небо, специалисты при помощи компьютерной мышки зажгут освещение на какой-то определенной улице города. То же самое утром — диспетчеры смогут выключать фонари раньше, если день выдался ясный и солнечный", — подчеркнул глава "ОЭК".
Фото: newokruga.ru
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