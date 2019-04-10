На улице Токарева в Севастополе построят "умный жилой квартал" площадью более 100 тысяч квадратных метров, сообщает информационный интернет-портал Крыминформ.
Как отмечают авторы проекта, на территории новостройки будет реализована концепция "умного квартала". В рамках этой концепции был разработан проект по созданию комфортной городской среды с помощью современных технологий.
В новых жилых домах Севастополя установят "умное" видеонаблюдение по периметру комплекса и контроль доступа. Помимо этого, предусмотрен Wi-Fi во дворе, "умное" освещение с датчиками движения и зарядные столбики для гаджетов.
Сообщается, что новый жилой комплекс будет самым большим семейным микрорайоном в Севастополе. Во дворах домов не будет парковок. Машины можно будет оставлять исключительно по периметру домов.
Целью создания "умных городов" в России является улучшение качества жизни с помощью технологии городской информатики для повышения эффективности обслуживания жителей. "Умные кварталы" позволяют городской власти напрямую взаимодействовать с сообществами и следить за тем, что происходит в городе.
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