Карты затоплений будут составлены во всех регионах России﻿

Российские страховщики инициировали проект по созданию карт затоплений во всех субъектах Российской Федерации, информирует "Интерфакс". Пилотный проект был начат силами Всероссийского союза страховщиков в Алтайском крае.

Сообщается, что наблюдательный совет Российской национальной перестраховочной компании" (РНПК) одобрил предложение по финансированию проекта по созданию карты затоплений во всех субъектах России.

По словам президента перестраховщика Николая Галушина, общее финансирование исследований на эту тему оценивалось ВСС в 5 млн рублей. Подобными темпами завершение работы по составлению карты рисков затопления по всей территории РФ затянулось бы на много лет.

"Мы вышли с инициативой перед акционером одобрить финансирование таких исследований из прибыли РНПК. Мы также получили поддержку ЦБ РФ по ускорению работы над этим проектом в масштабах страны", — отметил глава компании.

Отмечается, что срок реализации проекта составит два года. Работа над проектом началась в рамках реализации закона о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. Закон вступит в силу в августе 2019 года.

Фото: rg.ru

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