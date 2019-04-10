Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления — прогноз﻿

К 2050 году мировая недвижимость может подешеветь на 4,7% из-за климатических изменений, информирует РБК. По прогнозам ученых, повышение температуры на Земле даже на два градуса по Цельсию негативно скажется на угольной, нефтегазовой и электроэнергетической отраслях мировой экономики уже к 2030 году.

Если температура будет расти и дальше, к 2050 году инвестиционные потери вероятны и в других сферах. Это отразится на уровне производства, сельском хозяйстве и недвижимости. Об этом говорится в отчете международной консалтинговой компании Mercer LLC, которая смоделировала финансовые последствия глобального потепления для мировой экономики до 2100 года.

Как утверждают эксперты, влияние климатических изменений на мировой рынок недвижимости до 2030 года будет не столь незначительным. Сначала она может потерять в цене около 0,1%. Однако уже к 2050 году снижение цен в этой отрасли может составить 4,7%.

Аналитики предсказывают, что повышение уровня моря и более частые и сильные ураганы, оттеснят жителей прибрежных зон вглубь материков. Как следствие, недвижимость на этих территориях либо значительно потеряет в цене, либо будет утрачена.

Фото: ykrealestate.ru

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