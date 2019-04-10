Красноярский краевой фонд жилищного строительства и Российский национальный коммерческий банк заключили соглашение, в рамках которого все желающие купить квартиру в Крыму могут подать заявку в Фонд, информирует портал news-life.ru.
Как отмечают эксперты, одним из самых распространённых желаний россиян является приобретение недвижимости на южных побережьях. Особым интересом к такому жилью отличаются жители сибирских регионов. Дело в том, что большая часть территории Сибири характеризуется экстремальными климатическими условиями.
Теперь жители сибирских регионов смогут воспользоваться ипотекой для приобретения жилья в Крыму и Краснодарском крае. Помимо этого, жителей Красноярского региона по традиции интересует недвижимость в Санкт-Петербурге.
Жители северных территорий Российской Федерации используют для приобретения жилья свои сертификаты, которые им выдаются для переселения из аварийного и непригодного для проживания жилья в рамках государственной целевой программы.
Фото: ru.euronews.com
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