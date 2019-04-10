Недорогой общепит занимает больше половины торговых объектов Москвы

Заведения общественного питания остаются главными арендаторами коммерческих помещений в центре Москвы, информирует РБК. На общепит приходится 42% от общего объема предложения в столице.

Более половины (63%) из них — рестораны и кафе среднего ценового уровня. Далее по популярности в столичном мегаполисе идут бары (18%) и кофейни (13%). Второе место после заведений общепита занимают продуктовые магазины (15%) и салоны красоты (14%). Вслед за ними идут магазины одежды и обуви (10%).

Как отмечают эксперты, эти объекты в основном расположены на центральных торговых коридорах и пешеходных улицах внутри Садового кольца.

По наблюдению аналитиков, арендные ставки в начале весны остались на уровне прошлого года. Из-за нехватки качественных площадей не больше 200 кв. м ставки выросли только на Арбате и Кузнецком Мосту. В среднем рост составил 15%.

В прошлом году самое большое количество ресторанов и кафе с новыми концепциями в столице открылось в районе Патриарших прудов. Здесь появилось десять новых заведений общепита.

Фото: 123ru.net

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