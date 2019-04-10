Местным властям разрешат строить детские сады и амбулатории в дачных поселках

В Российской Федерации будет разработан механизм по привлечению местных бюджетов на строительство детских садов, амбулаторий и других соцобъектов в границах СНТ. А также на оснащение их дорогами и другой инженерно-транспортной инфраструктурой, пишет "Российская газета".

Российское правительство одобрило соответствующий законопроект. В настоящее время в стране действует закон, который дает местным властям право организовывать в границах садоводческих товариществ снабжение электроэнергией, водой, топливом и газом. Но не позволяет возводить внутри дачных поселков какие-либо соцобъекты.

Если законодательная новелла будет принята, ограничения будут сняты. Однако, как считают эксперты, в ходе доработки проекта закона его авторам придется объяснить, на чьем балансе окажутся возведенные за счет бюджета объекты, и кто их будет дальше содержать.

По мнению законотворцев, появление в поселке необходимой социальной инфраструктуры послужит импульсом для частных застройщиков. Это увеличит базу для сбора имущественного налога, полностью зачисляемого в местные бюджеты.

Фото: rg.ru

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