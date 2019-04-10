Столичные власти выразили опасение по поводу возможного возрождения "серых схем" продаж квартир в новостройках после перехода к проектному финансированию долевого строительства, информирует РИА Недвижимость.
Как заявила в интервью агентству председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, такие схемы могут вернуться после того, как с 1 июля 2019 года российские застройщики, работающие со средствами граждан, перейдут на схему долевого жилищного строительства с обязательным расчетом с покупателями через счета эскроу.
Анастасия Пятова привела в качестве примера "серых схем" продаж так называемые и популярные в недавнем прошлом вексельные схемы или предварительные договоры.
"Если к 1 июля застройщик не получит заключения о соответствии дома критериям, определяющих степень его готовности, то для нас это будет звоночком, чтобы посмотреть на него пристальнее", — подчеркнула чиновница.
А. Пятнова посоветовала гражданам, которые планируют покупку новостройки, работать только с системными застройщиками и не поддаваться на уловки и рекламу мелких, несистемных компаний.
Фото: kommersant.ru
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