Столичные власти не допустят возвращения "серых схем" продаж новостроек﻿

Столичные власти выразили опасение по поводу возможного возрождения "серых схем" продаж квартир в новостройках после перехода к проектному финансированию долевого строительства, информирует РИА Недвижимость.

Как заявила в интервью агентству председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, такие схемы могут вернуться после того, как с 1 июля 2019 года российские застройщики, работающие со средствами граждан, перейдут на схему долевого жилищного строительства с обязательным расчетом с покупателями через счета эскроу.

Анастасия Пятова привела в качестве примера "серых схем" продаж так называемые и популярные в недавнем прошлом вексельные схемы или предварительные договоры.

"Если к 1 июля застройщик не получит заключения о соответствии дома критериям, определяющих степень его готовности, то для нас это будет звоночком, чтобы посмотреть на него пристальнее", — подчеркнула чиновница.

А. Пятнова посоветовала гражданам, которые планируют покупку новостройки, работать только с системными застройщиками и не поддаваться на уловки и рекламу мелких, несистемных компаний.

Фото: kommersant.ru

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