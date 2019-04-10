Дом на Красной Пресне, где жил Маяковский, объявлен памятником архитектуры

Объектом культурного наследия регионального значения объявили бывший доходный дом купца Моисея Кочубея, в котором в 1913–1915 годах жил Владимир Маяковский, информирует портал правительства Москвы.

Известно, что поэт вместе с матерью и двумя сестрами арендовал на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1 четырехкомнатную квартиру на первом этаже.

Именно там поэт работал над множеством своих стихотворений. Среди них — "Послушайте" (1914), "Облако в штанах" (1915) и "Я и Наполеон" (1915), которое начинается так: "Я живу на Большой Пресне, 36, 24".

В настоящее время в доме открыт музей "Квартира на Большой Пресне". Здание является образцом доходных домов начала ХХ века.

Его фасады оформлены в стиле французского модерна, для которого свойственны лаконичный декор и симметричная композиция. Статус памятника архитектуры означает, что его исторический облик нарушать запрещено.

Фото: mos. ru

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