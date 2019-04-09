Власти Карелии вышли с предложением расширить Арктическую зону России путем включения еще трех муниципальных территорий республики - Калевальского, Сегежского районов и Костомукшского городского округа, информирует ТАСС.
По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, предложение является научно обоснованным. Эти районы полностью соответствуют особенностям Арктической зоны России, определенным в основах государственной политики РФ в Арктике.
Районы находятся в зоне Полярного круга и на одной широте с приморскими районами, которые ранее вошли в Арктическую зону. «Надо понимать, что пока мы только предлагаем проекты, и есть ряд интересных предложений в контексте развития территорий. Это должна быть федеральная программа, и это перспективы", - подчеркнул Парфенчиков.
По его словам, первые проекты в социальной сфере в Арктике уже начаты и население это почувствует в ближайшее время. Например, вскоре начнется строительство первой крупной школы на 1,2 тыс. мест в Кемском районе.
Фото: pro-arctic.ru
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