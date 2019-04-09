Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме, информирует портал правительства Москвы.
Сообщается, что городская программа реновации гарантирует всем ее участникам переезд в квартиры в районе их проживания. Без согласия собственника переселение в другие районы исключено.
Отмечается, что Фонду реновации дана возможность предлагать под переселение альтернативные квартиры в других районах столицы. Дальше все будет зависеть от согласия жителей.
По мнению чиновников, возможность расселения в район, отличный от района проживания участников программы, поможет ускорить ход реновации.
Напомним, что программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. Запланирован снос более пяти тысяч жилых домов. Новые квартиры будут предоставлены 350 тысячам семей.
Фото: cian.ru
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