Переселенцы по реновации могут переехать в другой район по своему желанию

Участников программы реновации смогут переселять в другой район при наличии их добровольного согласия, данного в письменной форме, информирует портал правительства Москвы.

Сообщается, что городская программа реновации гарантирует всем ее участникам переезд в квартиры в районе их проживания. Без согласия собственника переселение в другие районы исключено.

Отмечается, что Фонду реновации дана возможность предлагать под переселение альтернативные квартиры в других районах столицы. Дальше все будет зависеть от согласия жителей.

По мнению чиновников, возможность расселения в район, отличный от района проживания участников программы, поможет ускорить ход реновации.

Напомним, что программа реновации устаревшего жилого фонда стартовала в Москве в 2017 году. Запланирован снос более пяти тысяч жилых домов. Новые квартиры будут предоставлены 350 тысячам семей.

Фото: cian.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Мошенники-риелторы стали навязывать свои услуги по "программе реновации"﻿